В Башдрамтеатре в первом театральном баттле победила команда СМИ

Вопросы состояли из пяти раундов, каждый из которых был из семи вопросов. Участники команд должны были ответить на общие вопросы на логику, эрудицию, а также из мира театра и кино. Вопросы придумала талантливый молодой драматург из Уфы Ангиза Ишбулдина. К примеру, участникам конкурса нужно было угадать музыкальную тему из фильма «Время Цыган» Эмира Кустурицы, афишу легендарного фильма Андрея Тарковского «Сталкер», главный жанр Жака Оффенбаха, а также вспомнить, спектакль по какой пьесе в мире ставят чаще всего (как оказалось, это не «Три сестры» и «Чайка» по Чехову, а «Макбет» по Шекспиру).