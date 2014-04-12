Справить свадьбу теперь можно в главных театрах Башкирии

Загсы Кировского и Октябрьского районов Уфы предоставляют новую услугу для брачующихся. Теперь зарегистрировать брак можно в молодежном театре, башкирском театре имени Мажита Гафури и русском драматическом театре. С 1 июля молодоженов будет принимать и татарский театр «Нур».