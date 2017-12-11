mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии запустили завод по производству битума

11 декабря 2017, 10:13
Объем инвестиций составил 50 миллионов рублей.

В Учалах в этом году на ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» введена в эксплуатацию линия по производству инновационной продукции – полимерно-битумных дорожных вяжущих на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол по ГОСТ Р 52056-2003, сообщили в госкомитете по строительству республики. Объем инвестиций в производство, по данным ведомства, составил 50 млн руб. Производительность производства – 70 тысяч тонн вяжущих различных марок в год.

В этом году завод произвел 8,376 тысяч тонн вяжущих марок ПБВ-60, ПБВ-90, ПБВ-130 для Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Нижнекамска.

Материалы по теме
Проклятие башкирских дорог, или Куда катится «Башкиравтодор»Госкомтранс: Вместо трамваев и троллейбусов в Уфе будут ездить автобусыМухаметьянов: Возможно, нам придется привлекать новые силы на ремонт дорог
#Новости#Башкирия#Строительство и ремонт дорог#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48