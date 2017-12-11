В Башкирии запустили завод по производству битума

В Учалах в этом году на ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» введена в эксплуатацию линия по производству инновационной продукции – полимерно-битумных дорожных вяжущих на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол по ГОСТ Р 52056-2003, сообщили в госкомитете по строительству республики. Объем инвестиций в производство, по данным ведомства, составил 50 млн руб. Производительность производства – 70 тысяч тонн вяжущих различных марок в год.
В этом году завод произвел 8,376 тысяч тонн вяжущих марок ПБВ-60, ПБВ-90, ПБВ-130 для Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Нижнекамска.