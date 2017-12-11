Башкиры попросят Рустэма Хамитова поставить памятник Заки Валиди

Поэтесса Тансылу Карамышева напомнила, что в 70-е годы в республике не осталось школ, в которых преподавание полностью велось на башкирском языке. Учительница башкирского языка Альфия Юсупова призвала создать фонд для поддержки творческих конкурсов на башкирском языке в школах. Она обратила внимание, что в некоторых школах региона родителей вводили в заблуждение тем, что при выборе башкирского языка как родного якобы все обучение придется вести на башкирском языке, и это было аргументом в пользу выбора в качестве родного русского языка. А правозащитница Рамиля Саитова напомнила о нормах законодательства, регулирующих статус государственных языков в республиках, и призвала вернуть башкирский язык в деловой оборот.