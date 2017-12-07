В Telegram появилась информация об отставке Хамитова

Телеграмм-канал «Незыгарь» имеет около 90 тысяч подписчиков, он позиционирует себя как «политическая журналистика с авторскими версиями, домыслами и заблуждениями». «Незыгарь» появился в Сети в 2015 году, у многих политиков этот телеграмм-канал стал обязательным для просмотров, его цитируют в своих аналитических документах, а журналисты берут оттуда поводы для своих публикаций. Правда, сбываются далеко не все прогнозы «Незыгаря».