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В Telegram появилась информация об отставке Хамитова

7 декабря 2017, 14:32
Её опубликовал телеграмм-канал «Незыгарь».

Сегодня телеграмм-канал «Незыгарь» опубликовал информацию под названием «Расклад групп влияния. Выдвижение. Декабрь 2017», в котором в части, касающейся регионов, написал: «Башкирия – отставка Хамитова».

На вопрос Медиакорсети о предполагаемых сроках отставки в телеграмм-канале ответили:

- Это оценочный аналитический прогноз. Без сроков.

Телеграмм-канал «Незыгарь» имеет около 90 тысяч подписчиков, он позиционирует себя как «политическая журналистика с авторскими версиями, домыслами и заблуждениями». «Незыгарь» появился в Сети в 2015 году, у многих политиков этот телеграмм-канал стал обязательным для просмотров, его цитируют в своих аналитических документах, а журналисты берут оттуда поводы для своих публикаций. Правда, сбываются далеко не все прогнозы «Незыгаря».

- Оставаясь недоСМИ по формату, телеграмм-каналы с большой аудиторией часто используются для подготовки общественного мнения, - прокомментировал Медиакорсети политолог Андрей Трегубов. - Само появление регионального лидера Башкирии в этом контексте - заметный прецедент, который может означать - время пошло. Теперь осталось проследить за динамикой и частотой упоминаний.

Стоит заметить, что упоминание отставки Хамитова в телеграмм-канале «Незыгарь» могут увидеть только пользователи его мобильной версии.

Если же открыть этот канал на стационарном компьютере, то там такой информации уже нет.

Сами манипуляции с опубликованным уже контентом - признак того, что ситуация с отставкой Хамитова находится на особом контроле кураторов канала. И только добавляют интриги.

В другом телеграмм-канале "Давыдов. Индекс" ( 69,4 тыс подписчиков) в посте "Губернаторская повестка 27 ноября - 3 декабря 201 г." тоже есть упоминание главы Башкирии Рустэма Хамитова:

"Рустэм Хамитов, Башкортостан. Поставил задачу войти в первую десятку регионов страны по производительности труда".

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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