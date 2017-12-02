Бабич поблагодарил Хамитова за обеспечение добровольного изучения языков

Полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поблагодарил руководителей Башкортостана, Татарстана и Чувашии за непростую работу по выполнению поручения главы государства обеспечить добровольность изучения родных и государственных языков в республиках, выступая в Ульяновске.

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич подробно рассказал об итогах выполнения поручения главы государства обеспечить добровольность изучения языков народов России в субъектах РФ. ИА "Медиакорсеть" полностью приводит выступление полпреда в ходе заседания Совета ПФО по развитию институтов гражданского общества, которое состоялось в Ульяновске 1 декабря 2017 года.

"Государственные языки республик и родные языки народов России это совсем не одно и то же. Очень многие годы принято эти два понятия отождествлялись между собой, даже подменялись в учебных планах образовательны учреждений. Есть родной язык народов России, язык, который может выбрать для себя каждый гражданин, а пока он несовершеннолетний, за него это определяют родители или законные представители. И государственный язык, в соответствии с нашей Конституцией, республики определяют самостоятельно в соответствии со своим законодательством. У нас 22 республики, в 21 одной из них определены государственные языки помимо русского. Но в соответствии с Конституцией РФ единственным языком Российской Федерации является русский язык.

Государственные языки определяются законодательством в субъектах, родные языки – гражданином, родителями и законными представителями. На эту тему у нас в обществе было очень много дискуссий. Если их анализировать за последние годы, то они в значительной степени были политизированы и не отвечали реальному положению дел.

Никто никогда в Российской Федерации не запрещал изучение родных и государственных языков. Наоборот, это право, предоставленное нашей Конституцией и федеральным законом. Я вам сейчас скажу новую информацию, но она крайне важна. Анализ международного законодательства показал, что ни в одной стране мира (мы проанализировали все государства со сложным федеральным устройством, где есть регионы, губернии, штаты, провинции и так далее) нет такого понятия, как "государственный язык региона".

Есть языки региональные, есть языки национальные, они очень по-разному все называются, но только в Российской Федерации нашим законодательством дано право республикам, учитывая всю сложность, всю палитру всю сложность истории наших межнациональных взаимоотношений, дано такое право устанавливать государственные языки в соответствующих субъектах федерации.

Наше законодательство самое либеральное в мире, и это право гарантировано Конституцией. Но теперь очень важный момент: как это право реализуется. И каждый гражданин и родитель, законный представитель имеют право выбрать, какой язык назвать родным и как изучать или не изучать государственный язык. Задача государства – обеспечить, безусловно, эту возможность. Что сегодня нашим законодательством полностью отрегулировано. Действительно здесь хочу обратить внимание, на ситуацию, которая сложилась в наших регионах. Вот представитель Мордовии говорит, "у нас проблем с этим нет". Это правда, из шести республик, которые входят в состав в Приволжский федеральный округ, в Мордовии, Удмуртской Республике и в Республике Марий Эл, эти вопросы были с самого начала были абсолютно правильно отрегулированы региональным законодательством и никогда с этим существенных проблем не возникало. Дети, родители выбирали себе возможность реализовать свое право на изучение родного языка и зачастую, кстати, представителями соответствующих национальностей этот язык выбирался в пользу русского языка, родной язык может быть русским. И, соответственно, выбирали возможность реализации своего права на изучение государственного языка.

В Татарстане, Башкортостане, Чувашской Республике такого рода проблемы с классификацией были продолжительное время и, что очень важно, хочу обратить ваше внимание, что это не проблема сегодняшнего, вчерашнего дня. Это проблема, которая накопилась за всю нашу постсоветскую историю. Просто наступил был момент, когда стало необходимо было привести все в соответствии с российским законодательством. Почему этот момент наступил? Потому что количество обращений в прокуратуру, контрольно-надзорные органы, в адрес президента Российской Федерации имело очень значительные показатели. Это тысячи обращений от граждан, которые жаловались и обращали внимание главы государства, ведомств на нарушение российского законодательства и их прав на образование. В этой связи глава государства поручил 20 июля в Йошкар-Оле обратить внимание на проблему, дал очень четкие указания.

Два ключевых из них состоят в следующем: необходимо во всех субъектах Российской Федерации довести объем изучения русского языка до рекомендованного министерством образования и науки. То есть обязанность изучать государственный язык Российской Федерации должна быть обеспечена в необходимых объемах в общеобразовательных учреждениях и право изучать русский язык в полном объеме должно быть предоставлена каждому российскому гражданину - это первое. И второе о чем сказал президент, какую задачу поставил, – это обеспечить добровольное изучение родных и государственных языков в субъектах Российской Федерации.

Действительно, это поручение сегодня исполнено во всех регионах нашего округа. Это была непростая работа. Я бы хотел, в этой связи, выразить слова благодарности, прежде всего, руководителям регионов, и Рустаму Нургалиевичу Миниханову, как президенту республики Татарстана, Фариду Хайрулловичу Мухаметшину главе Госсовета, Рустэму Закиевичу Хамитову, как главе республики Башкортостан, Михаилу Васильевичу Игнатьеву, как главе Чувашской республики. За прошедший год главы принимали очень взвешенные, очень мудрые государственные позиции и в законодательствах регионов был наведен порядок.

Сегодня во всех регионах округа учебные планы изменены. В них в полном объеме объем изучения русского языка доведен до установленного Минобрнауки. Те методические рекомендации, которые Министерство образования РФ разработало и направило во все регионы, не только Приволжскому федеральному округу, они дают не только возможность реализовать право граждан России на изучение государственного языка республик, в той части учебной программы, которая формируется участниками образовательных учреждений, так называемая вариативная часть программы, в объеме действительно не более двух часов в неделю, с согласия родителей, то есть на добровольной основе. То же самое касается возможности, права изучать родной язык по выбору гражданином, родителем и законным представителем – но в обязательной части программы - там уже каждый может выбрать тот язык, который каждый гражданин для себя считает родным. Тоже с согласия родителей, законного представителя - то есть на добровольной основе.

Поэтому сейчас очень важная задача стоит перед руководством регионов, перед контрольно-надзорными органами: довести решения до практической реализации. Чтобы не было перегибов, попыток административного давления – на это есть контрольно-надзорные органы. С другой стороны, создать все возможности и условия для изучения и развития родных и государственных языков.

Хочу обратиться к очень важному опыту республики Татарстан: там есть республиканские программы, которые в полной мере учитывают все возможности для изучения языков, развития, преподавания (не только в общеобразовательных учебных заведениях, но и в высших, на факультативных курсах), в рамках реализации культурных, исторических программ. Такой же указ подписал Рустэм Закиевич Хамитов, глава республики Башкортостан, на поддержку и развитие башкирского языка, на программу выделены значительные средства для того, чтобы язык развивался, был доступным для тех, кто его хочет изучать. В этой части, мне кажется, найден очень разумный баланс.

Президент Татарстана обращался в Минобрнауки РФ и, подтвержу мысль, которую он сказал в Казани, что право на изучение государственных языков было, его никто не оспаривал, не отнимал, но сам механизм его реализации потребовал настройки, что и было сделано.

И еще одна очень важная задача, которой мы серьезно занимаемся – это судьба преподавателей национальных языков, которые сейчас из-за снижения учебной нагрузки будут освобождаться. Наша задача сейчас сделать так, чтобы ни один учитель, который преподавал родные и государственные языки, не остался без работы. Он должен продолжать трудовую деятельность в общеобразовательных учреждениях, имея возможность преподавать другие общеобразовательные предметы, либо пройти за государственный счет переподготовку и продолжить преподавание, либо быть трудоустроенными в соответствии со своими возможностями, квалификацией и желаниями, на другие рабочие места. Вот таким образом мы сегодня можем подвести итог выполнения поручений президента.