Хамитов о подготовке к 100-летию Башкирии: кое-что нужно «дошлифовать»

В Доме Правительства Башкирии, в Уфе, обсудили ход подготовки к празднованию 100-летия образования Башкирии.

Вчера, 27 ноября, в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов провел заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия образования республики, которое намечено провести в 2019 году.

- Вы знаете, что утвержден перечень 100 объектов культуры, образования, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, которые должны быть построены в течение 2017–2019 годов. Ряд объектов уже на высокой степени готовности. Это радует, – сказал Рустэм Хамитов. – В то же время мы понимаем, что есть направления, которые мы с вами должны «дошлифовать».

После того, как со своими докладами о ходе строительства объектов и подготовке мероприятий выступили вице-премьер Салават Сагитов, министр культуры Амина Шафикова, заместитель министра молодёжной политики и спорта Алексей Новиков, президент Академии наук РБ Альфис Гаязов и руководители муниципалитетов, глава Башкирии указал на существенное отставание по ряду объектов в части подготовки проектно-сметной документации, начала строительно-монтажных работ.

Об участии бизнеса в подготовке к юбилею рассказал президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев. По его словам, в перечень промышленных строек вошел уже 51 объект на общую сумму 27 млрд рублей.

По итогам совещания Рустэм Хамитов поручил активизировать работу по строительству юбилейных объектов. При этом он особо отметил, что необходимо контролировать эффективность расходования бюджетных средств и не допускать завышения сметной стоимости работ.