В Башкирии на районных депутатов одно за другим заводят уголовные дела

- Надо принять во внимание и тот факт, что в штатах администраций сельских поселений юристы не предусмотрены, в то время как в администрации района существует целый юридический отдел. Этот отдел должен вести контроль за работой, оказывать правовую помощь администрациям сельских поселений. На деле главы сельских поселений предоставлены сами себе, кто как может решает юридические вопросы. Да и руководители республиканских служб на местах не особо утруждают себя профилактикой нарушений законов в указанной сфере. Именно поэтому все главы сельских поселений района учатся исключительно на собственных ошибках, рискуя попасть под статьи УК РФ.