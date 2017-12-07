В Башкирии на районных депутатов одно за другим заводят уголовные дела

Как сообщает издание, проработав год, три депутата сложили полномочия по причине того, что не смогли выполнить данные избирателям социальные обещания. При этом в районе остаются деревни, в которых нет ни ни дорог, ни газа.
- Я считаю, это свидетельствует скорее о сложившейся практике работы муниципалитетов, нежели о правовой неграмотности их руководителей, - прокомментировал "АиФ" бывший глава и депутат Саитбабинского сельсовета района Фарит Сафин.
- Надо принять во внимание и тот факт, что в штатах администраций сельских поселений юристы не предусмотрены, в то время как в администрации района существует целый юридический отдел. Этот отдел должен вести контроль за работой, оказывать правовую помощь администрациям сельских поселений. На деле главы сельских поселений предоставлены сами себе, кто как может решает юридические вопросы. Да и руководители республиканских служб на местах не особо утруждают себя профилактикой нарушений законов в указанной сфере. Именно поэтому все главы сельских поселений района учатся исключительно на собственных ошибках, рискуя попасть под статьи УК РФ.
Отметим, что только сегодня, 7 декабря, стало известно о том, что прокуратура пытается через суд добиться увольнения председателя совета депутатов Илишевского района Башкирии. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства надзорного ведомства Валерий Кузьмин. Ранее прокурор обращался с требованием уволить главу района.