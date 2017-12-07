Прокуратура Башкирии подала иск об увольнении главы Илишевского райсовета

Ранее ведомство безуспешно пыталось добиться увольнения главы района.

Прокуратура пытается через суд добиться увольнения председателя совета депутатов Илишевского района Башкирии, об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства надзорного ведомства Валерий Кузьмин. Ранее прокурор обращался с требованием уволить главу района.

- Что касается главы Илишевского района, то наше представление рассмотрено и удовлетворено, он получил выговор, - рассказал Кузьмин журналистам, - По председателю районного совета, мы обратились с исковым заявлением, в ближайшее время оно будет рассмотрено и будем добиваться привлечения к ответственности. Мы ставили вопрос об увольнении в связи с конфликтом интересов.

Напомним, в 2016 году прокуратура уличила главу района Ильдара Мустафина в сокрытии доходов, тогда депутаты совета по представлению надзорного ведомства объявили Мустафину выговор. Однако спустя шесть дней он был снят председателем совета депутатов Хамитом Узамановым. В свою очередь прокурорские работники потребовали увольнения обоих в связи с конфликтом интересов, уличив их в родстве. В ноябре депутаты совета вновь подняли вопрос о нарушениях антикоррупционного законодательства главой района и вновь объявили ему выговор. Вопрос же Узаманова до сих пор остаётся открытым.