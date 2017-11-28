В Башкирии депутат Руфина Шагапова предложила казнить педофилов с отсрочкой

Данное предложение политика вызвало бурное обсуждение.

Сегодня, 28 ноября, стало известно, что депутат Госсобрания Башкирии Руфина Шагапова предложила ввести смертную казнь для педофилов. Такая новость вызвала немалый резонанс. Причем мнения разделились. Немалая часть участников обсуждения согласна с предложением депутата. Но есть и явные противники.

Отметим любопытную деталь: обсуждая данную тему в кулуарах, некоторые спикеры из числа политиков и юристов не захотели говорить о ней публично, объяснив отказ нежеланием видеть в СМИ свое имя рядом со словом "педофил". А вот рядовые сограждане, напротив, охотно делились мнениями.

- Сколько было случаев, когда преступник убивал сразу несколько человек за раз. Доказательства и свидетели есть, но почему-то ему за это дают мало лет или вовсе лечат в психбольнице. У нас конечно, закон не для всех писан. Если в нашей судебной системе не будет серьезных изменений, отчаявшиеся родные и близкие жертв, погибших от рук всяких мразей, начнут сами устраивать самосуд, - считает, к примеру, экономист из Уфы Эльвира Зарипова, которая сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком.

- А где гарантия, что осудили действительно виновного человека? - возразила педагог из Стерлитамака Люция Гараева. - Вспомните, сколько человек были казнены, пока ловили маньяка Чикатило в свое время!

Напомним, сейчас в России действует мораторий на применение смертной казни. Как правило, преступникам-педофилам суды назначают наказание в виде пожизненного заключения. И обычно такие события имеют широкий общественный резонанс, многие участники споров настаивают на казни педофилов. Медиакорсеть попросила Руфину Шагапову рассказать о причинах ее решения выступить с такой законодательной инициативой.

- Идея введения смертной казни для педофилов возникла у меня два года назад, когда вся республика была потрясена трагической гибелью маленькой уфимской девочки Виолетты Токарчук, которую изнасиловал и убил маньяк-педофил. Я сама получила в 1996 году юридическое образование и, изучая Уголовный кодекс РФ, была удивлена тема, насколько он стал либеральным. За многие преступления назначается наказание в виде принудительных работ и т.д. Тем временем статистика свидетельствует о росте тяжких преступлений, и, в частности, о росте преступлений против детей. Для внесения предложения о введении смертной казни для педофилов я созрела в этом году. При этом мое мнение вовсе не означает, что я являюсь слишком кровожадной, в чем меня пытаются упрекнуть некоторые оппоненты. Я считаю, что в рамках объявленного президентом России в этом году Десятилетия детства нужно применять реальные меры для защиты детей от подстерегающих их опасностей. И смертная казнь для педофилов могла бы стать такой мерой защиты, - пояснила Руфина Шагапова Медиакорсети.

По ее словам, принимая решение, она ориентировалась, в том числе, и на результаты проведенного недавно в соцсетях мониторинга общественного мнения, который показал, что 65% опрошенных проголосовали за смертную казнь для педофилов, 30% воздержались от решения и только 5% были против.

- Я отдаю себе отчет, что при вынесении подобных приговоров велика вероятность судебной ошибки, и поэтому предложила также рассмотреть применение отсрочки исполнения приговора на пять лет. Думаю, этого срока должно быть достаточно, чтобы найти доказательства невиновности осужденного человека, если он действительно невиновен, - подчеркнула Руфина Шагапова. – Следует учитывать еще и тот факт, что отказ от смертной казни провоцирует большое количество людей на совершение самосуда над преступниками.

Тем временем обсуждение предложения Руфины Шагаповой идет, в том числе, и среди ее коллег по парламенту. Своим мнением с корреспондентом Медиакорсети поделился зампредседателя Комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Госсобрания РБ Рамиль Хакимов, много лет проработавший в прокуратуре.

- Если речь идет о серийном маньяке, то в данном случае такая мера наказания, как смертная казнь, вполне имеет право на существование. Потому что было немало случаев, когда такие преступники выходили на свободу и снова совершали столь же жуткие преступления. Это, прежде всего, психически больные люди, причем неизлечимо больные, на всю жизнь. Такова следственная практика. Однако рассчитывать на то, что введение смертной казни для такого рода преступников даст профилактический эффект и заставит больного человека воздержаться от совершения преступления, не приходится по той же причине - педофилы неисправимы и неизлечимы, рано или поздно они, скорее всего, все равно пойдут на преступление, - сказал Рамиль Хакимов. – В современных внешнеполитических реалиях, с учетом взаимоотношений России и Запада, я не исключаю, что вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России вполне может быть вынесен на обсуждение. В любом случае введение смертной казни следует рассматривать, прежде всего, с юридической точки зрения, а уже потом, - с политической.

В Башкирии тоже накоплена судебная практика по делам, связанным с педофилами. Помимо нашумевших случаев, когда от рук педофилов погибли в Башкирии Виолетта Токарчук и Яна Перчаткина, недавно широкий резонанс получило также и «дело Евгения Мартыненко», по которому к семи годам лишения свободы был приговорен известный уфимский концертный продюсер. Напомним, главным обвинителем выступил его сосед, обвинивший Евгения в приставаниях к его пятилетней дочке. В процессе следствия и на суде жена соседа заявила, что ее муж обвинил Мартыненко в надежде, что тот испугается ответственности и откупится от него. Однако Евгений на такую сделку не пошел. И это тоже важный судебный прецедент, который не учитывать нельзя.

- К сожалению, тут налицо несовершенство судебной системы и органов дознания и следствия, в нашей стране не могут в полной мере защитить нас от судебных ошибок. Я бы на месте депутатов все силы приложила к реформированию судебной власти и борьбе с непрофессионалами в следственных органах, а также к борьбе с коррупцией. Не для кого не секрет, что связка «следствие-прокуратура-суд» сейчас идут рука об руку. На мой взгляд, если вводить смертную казнь, то необходимо депутатам выходить с инициативой и о зеркальной ответственности для тех, кто эти решения будет выносить, в случае, если была допущена халатность должностным лицом и вынесен ошибочный вердикт, повлекший смерть невинного человека, - заявила Медиакорсети Светлана Мартыненко, первая жена осужденного продюсера, которая активно участвует в процессе его защиты. – Иначе с такими депутатскими инициативами нам в пору вернуться к первобытному состоянию, когда действовал принцип «зуб за зуб», а не стремиться к построению справедливого и гуманного общества, где каждый человек имеет право на жизнь и возможность быть оправданным, если он не виновен и произошла чудовищная ошибка.