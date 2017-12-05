Депутат башкирского парламента Ильгам Галин: Нам нужна перезагрузка

Депутат башкирского парламента Ильгам Галин: Нам нужна перезагрузкаМедиа-ланч
Сегодня, 11:39Разиф Абдуллин
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Депутат Госсобрания Башкирии считает, что надо многое менять в экономической политике.
Медиа-ланч
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Видео: Mkset.ru
Медиакорсеть пригласила на медиаланч депутата башкирского парламента Ильгама Галина. Интервью было записано 30 ноября.
Темы, которые были затронуты в беседе: Послание главы региона Рустэма Хамитову Госсобранию Башкирии, ситуация на селе, вопросы, которые чаще всего задают избиратели.
- Нам нужна перезагрузка, - сказал Ильгам Галин, говоря о впечатлении о Послании главы региона. - Если мы хотим резко экономику нашу поднять. Мы не можем постоянно продавать сырую нефть и газ.
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