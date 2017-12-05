Депутат башкирского парламента Ильгам Галин: Нам нужна перезагрузка

Депутат Госсобрания Башкирии считает, что надо многое менять в экономической политике.

Медиа-ланч Видео: Mkset.ru

Медиакорсеть пригласила на медиаланч депутата башкирского парламента Ильгама Галина. Интервью было записано 30 ноября.

Темы, которые были затронуты в беседе: Послание главы региона Рустэма Хамитову Госсобранию Башкирии, ситуация на селе, вопросы, которые чаще всего задают избиратели.