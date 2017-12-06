mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вадим Болтыров: в тренде компании, занимающиеся высокими технологиями

6 декабря 2017, 05:10
Директор «БКС Премьер» в Уфе рассказал о трендах на рынке ценных бумаг.

Нефтяные акции остаются надёжным инструментом на рынке ценных бумаг, но ситуация меняется в сторону компаний, занимающихся высокими технологиями, такое мнение высказал директор инвестиционного банка и офиса компании «БКС Премьер» в Уфе Вадим Болтыров, в ходе Медиаланча в редакция агентства «Медиакорсеть».

- В приоритет выходят компании, которые занимаются высокими технологиями, здравоохранением и биотехнологиями. Эти компании в перспективе 3-5 лет кардинально поменяют структуру экономики, - предположил Болтыров, - Уже сейчас мы видим, что капитализация Apple выше, чем капитализация нефтяных компаний, которые входят в десятку крупнейших.

По мнению господина Болтырова, это происходит потому, что меняется структура потребления и все крупные корпорации вкладываются в возобновляемые энергетические ресурсы.

- Одна из наших рекомендаций, которую вы можете видеть на сайте bcs-express.ru, это акции компании, которая делает лопасти для ветряных мельниц, - привёл пример Вадим Болтыров.

Материалы по теме
Вадим Болтыров: Деньги должны помогать нам быть счастливымиВадим Болтыров о криптовалюте: Надо понимать, что существуют риски Вадим Болтыров: мы помогаем людям делать правильные инвестиции
#Новости#Константин Климов#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48