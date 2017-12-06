Вадим Болтыров: в тренде компании, занимающиеся высокими технологиями

- В приоритет выходят компании, которые занимаются высокими технологиями, здравоохранением и биотехнологиями. Эти компании в перспективе 3-5 лет кардинально поменяют структуру экономики, - предположил Болтыров, - Уже сейчас мы видим, что капитализация Apple выше, чем капитализация нефтяных компаний, которые входят в десятку крупнейших.