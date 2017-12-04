Вадим Болтыров: мы помогаем людям делать правильные инвестиции

Директор компании «БКС – премьер» в Уфе рассказал о главных правилах хороших инвестиций.

В ходе «Медиаланча», прошедшего в редакции агентства «Медиакорсеть», директор компании «БКС-премьер» в Уфе Вадим Болтыров, отвечая на вопрос нашего читателя, рассказал о главных принципах инвестирования.

- Мы помогаем людям делать правильные инвестиции, с точки зрения риска, с точки зрения доходности и самое главное с точки зрения их целей клиента, - сказал Вадим Болтыров, - Очень важно, как говорит Уоррен Баффет вкладываться в бизнес, который ты понимаешь.

В качестве примера он привёл сагу «Звёздные войны».