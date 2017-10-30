Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, что сегодня необходимо, чтобы стать инвестором.

Одним из самых распространенных убеждений является то, что если вы хотите вложить деньги с целью их увеличения, у вас в запасе должно быть не менее 1 млрд руб. Но это не так. В этом уверен директор компании БКС в Уфе Вадим Болтыров. Он рассказал Медиакорсети о том, что нужно сделать, чтобы стать инвестором.

- Достаточно распространенное заблуждение, которое сидит в умах многих граждан - это то, что если во что-то вкладывать, нужна большая сумма денег. Это действительно миф. Например, в Америке сегодня 60-70% физических лиц инвестируют в свое будущее. Сумма их ежемесячных отчислений составляет 100-200 долларов, т.е. суммы не заоблачные, а достаточно доступные, - говорит Вадим Болтыров.

В России сегодня людей, которые инвестируют в свое будущее, значительно меньше. По «оптимистичным данным», всего 7-10%.

Вадим Болтыров отмечает, важно не то, сколько денег у вас есть на начальном этапе, а важен принцип, чтобы деньги работали на вас, чтобы они «самовоспроизводились и преумножались».

- Деньги должны работать для достижения ваших целей, - отмечает Вадим Болтыров. – Деньги должны помогать нам быть счастливыми.

Сегодня для того, чтобы стать инвестором, нет никаких ограничений. Единственное, человек должен быть совершеннолетним, чтобы он мог открывать счета. Специального образования в области финансов для этого сегодня тоже не требуется.