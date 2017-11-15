Вадим Болтыров о криптовалюте: Надо понимать, что существуют риски

Финансовый эксперт Вадим Болтыров в студии «Медиакорсети» рассказал о «плюсах» и «минусах» криптовалюты.

Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров в ходе медиаланча обсудил с публицистом Шамилем Валеевым острую на сегодняшний день тему – можно ли заработать на криптовалюте.

- Расскажите нам всю правду о биткоинах, - попросил Шамиль Валеев.

- Биткоин – это криптовалюта. Это цифровой код, который все считают, он имеет ограниченное количество вариаций. С помощью этого кода человек может расплачиваться. Многие считают, что криптовалюта – это альтернатива деньгам в будущем, - рассказал Вадим Болтыров.

Он подчеркнул, что это тема сегодня волнует умы многих людей в разных уголках мира, но несмотря на свою популярность, она несет и риски.

- Всех воодушевляет возможность заработать десятки тысяч процентов за короткое время. Многие говорят, что если бы вы год или два назад вложили туда тысячу или 10 тысяч долларов, то уже сейчас могли бы стать долларовыми миллионерами. Конечно, это очень интересно, но надо понимать, что вместе с этим существуют еще и риски, - рассказал Вадим Болтыров.

Первый риск – это то, что данная тема никак законодательно не регулируется.