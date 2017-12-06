Глава Башкирии уехал в Москву делать доклад о транспортной ситуации

Примечательно, что каждый день экспозиция стенда будет обновляться. Если сегодня здесь подробно представлены возможности и преимущества реализации проекта «Восточный выезд из Уфы», то в последующие дни экспозиции будут посвящены строительству транспортного коридора «Европа-Западный Китай» на территории региона, развитию скоростного транспорта и комплексной модернизации электрического транспорта Уфы, строительству обходов Бирска, Нефтекамска, а также другим крупным проектам, которые планируется реализовать в формате государственно-частного партнёрства.