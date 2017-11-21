Медведев подписал разрешение заряжать электромобили на стоянках транспорта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление в соответствии с которым в стране разрешается зарядка электромобилей на открытых площадках для стоянки транспорта.

Несмотря на то, что, например, в Москве сейчас около 80 точек для подзарядки подобного транспорта, эксперты скептически отнеслись к решению Медведева, пишут Dni.ru. Причина – отсутствие необходимой инфраструктуры в целом по стране и непопулярности электромобилей у населения. Из-за дороговизны экомашин позволить себе их могут очень немногие, поэтому электромобили больше расцениваются как развлечение, чем полноценный вид транспорта.