Экскурсия без гида или куда едут башкирские маршрутки

Медиакорсеть разобралась, откуда растут проблемы в общественном транспорте Уфы и Башкирии.

Тему общественного транспорта в Уфе можно без преувеличения назвать одной из самых болезненных. Затрагивает она не только пассажиров, но и других участников движения. Одни жалуются на качество услуг, другие - на хамское поведение водителей маршруток на дорогах. Несмотря на постоянный интерес общественности, мало кто знает, что происходит внутри отрасли.

Два года назад вступил в силу федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров» (ФЗ 220 от 13.07.2015). Основное ожидание от закона – наведение порядка на рынке пассажирских перевозок. Однако в Башкирии соблюдать закон отказались не только нелегалы, но и администрации муниципалитетов, соответственно, порядок так и не наступил.

Кто оказался вне закона?

Для работы на регулярных автобусных маршрутах теперь необходимо не только иметь лицензию (выдаётся Ространснадзором), но и карту маршрута регулярных перевозок (выдаёт муниципалитет). Лицензию получить не сложно, достаточно подать необходимые документы в управление Ространснадзора. С картой маршрута сложнее, нужно пройти через конкурс, который обязан объявить муниципалитет. Последний такой конкурс проводился в Уфе в 2013 году, маршрутные карты выдавались на пять лет. Тогда мало кто из предпринимателей обратил внимание на распределение маршрутов, сейчас они объясняют это тем, что тогда согласно Федерального закона требовалась лишь лицензия, и штрафа за отсутствие карты предусмотрено не было, а сейчас штраф есть, и немаленький.

Фото: Артур Салимов.

После вступления в силу ФЗ 220 администрация Уфы должна была провести новый конкурс, однако этого сделано не было, хотя все предусмотренные законом сроки уже вышли, и, насколько нам известно, прокуратура уже выносила представление в адрес муниципалитета.

Деньги и войны

С 2015 года те, кто не участвовал в конкурсе в 2013-м, оказались вне закона, но работать они не перестали.

- За отсутствие карты маршрута штраф для водителей пять тысяч рублей, для предприятия 300 тысяч, это большие деньги, - рассказывает заместитель начальника межрегионального управления Ространснадзора Александр Косолапов.

300 тысяч рублей - деньги немалые, поэтому за каждый автобус на линии бьются до конца, в этом мы смогли убедиться сами, выехав на рейд с инспекторами.

На конечной 250-ого маршрута, напротив перинатального центра, мы заходим в только остановившийся автобус, на лобовом стекле которого красуется надпись: «Экскурсионный».

Прикидываясь гидами, водители пытаются доказать, что ездят не по регулярным маршрутам, соответственно, не должны иметь маршрутных карт.

Таблички с указанием маршрута, данные о перевозчике и даже билеты доказывают, что автобус выполняет регулярные перевозки. Поначалу водитель пытается отпираться, затем кому-то звонит, и через пять минут на место приезжает «группа поддержки» из двух человек. Молодой человек, представившийся нам представителем водителя, ведёт себя вальяжно, говорит, чтобы тот ничего не подписывал. На оформление документов уходит полтора часа.

Для того, чтобы убедиться, что проблема есть не только в Уфе, мы побывали с таким же рейдом в Стерлитамаке. Тут ситуация похожая, те же «экскурсионные» автобусы без карт маршрута, но группа поддержки внушительней. Ровно через пять минут после остановки первого автобуса на место подъезжают два люксовых внедорожника, немолодые, солидно одетые мужчины представляются механиками фирмы перевозчика. В отличие от Уфы тут водителю разрешают подписать документы, на машину оформляется арест, и она передаётся на хранение хозяину.

- Машину мы не забираем, но работать на ней на маршруте водитель уже не имеет права, - поясняет Александр Косолапов. - Если выяснится, что автобус снова выйдет в рейс, то владельцу грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы.

В то время пока на одной из остановок оформляют автобус, с другой поступает сигнал, что водитель закрылся в автобусе и отказывается подчиняться сотрудникам ГИБДД и Ространснадзора. Увидев журналистов, водитель решает, что сопротивляться нет смысла и открывает салонную дверь. Тут же на место подъезжает «группа поддержки», только на этот раз в расширенном составе, двоих из них мы уже знаем, ещё пять человек спокойно стоят в сторонке, изредка поглядывая, как развиваются события.

По словам сотрудников Ространснадзора, так спокойно рейды проходят редко, бывают случаи, когда «группа поддержки» попросту не даёт работать и блокирует автобус, чтобы не допустить его эвакуации.

Рвение «группы поддержки» вполне понятно - штраф немаленький, и далеко не первый именно для этого перевозчика. По нашим данным, после вступления в силу закона, на фирму было выписано более 10 протоколов. Несмотря на то, что все доказательства, как говорится, налицо, ещё ни один штраф не был оплачен, все протоколы оспариваются в судах.

Видео

- Мы готовы работать в правовом поле, дайте нам такую возможность, но они ведь не проводят конкурс, тянут, - рассказывает Валерий Веретейко, представившийся главным механиком ООО «Транслайн». - Мы постоянно обращаемся в администрацию Стерлитамака и готовы принять участие в конкурсе на общих основаниях. Скажут автобусы перекрасить – перекрасим, по графику ездить будем, нам это выгоднее. Сейчас с приходом нового мэра ситуация начинает потихоньку меняться, но всё идёт медленно, и когда будет конкурс - неясно.

Большие деньги

Сейчас, по неофициальным данным, в Уфе работает до пяти тысяч автобусов, по официальным (реестр маршрутов и количество автобусов на них опубликованы на сайте мэрии) - лишь 2185. По словам водителей, в день один автобус зарабатывает до пяти тысяч рублей, итого от 15 до 25 миллионов рублей в день, скорее всего, никакие налоги с этих денег не платятся. Контролировать сферу тоже практически невозможно.

Взаимодействия нет

С принятием 220-го закона вроде всё стало просто и понятно, есть чётко прописанные правила, при исполнении которых нелегалов не останется, но при условии, что все будут смотреть в одну сторону. На деле мы убедились, что взаимодействия между структурами нет. Основные полномочия по изгнанию нелегалов упали на плечи Ространснадзора, только они могут проверить лицензию и маршрутную карту, но останавливать транспорт им законодательство не позволяет, поэтому проводятся совместные рейды с другими ведомствами.

Как показал наш выезд в Стерлитамак, эти рейды интересны не всем, наименьшую заинтересованность показали сотрудники ГИБДД, приехали они с опозданием на полтора часа, заставив ждать сотрудников ОБЭП, ОБОП и Ространснадзора, и первым делом предложили поехать на обед. Но говорить, что ГИБДД не вносит свой вклад, тоже нельзя. Уфимцы каждое утро видят, как у самых загруженных остановок работают инспекторы ДПС, но они составляют протоколы за нарушение ПДД, о которых потом отчитываются, говоря о итогах операции «Автобус», но при этом никто не говорит, что это не влияет на ситуацию с нелегалами.

Когда ждать порядка?

На этот вопрос сотрудники Ространснадзора без сомнений отвечают: «Когда администрация захочет».

- Если провести изучение пассажиропотока, посчитать количество необходимых автобусов, то вопрос отпадёт сам собой, - поясняет Александр Косопалов.

Сами нелегальные перевозчики говорят, что если на маршрутах будет достаточное количество автобусов, то «экскурсионные» туда не пойдут.

- Если автобусы ходят по графику и их достаточно, то там ловить нечего, ничего не заработаешь. Я работал в других городах России и понимаю, о чём говорю, - рассказал нашему корреспонденту водитель маршрутки, курсирующей по одному из самых популярных уфимских маршрутов.

Что касается планов мэрии Уфы по проведению конкурса по распределению маршрутов, то оперативно получить ответ от администрации не удалось, но логично предположить, что такой конкурс будет проведён в 2018 году, так как истекает срок действия маршрутных карт, выданных в 2013 году. Также пока неизвестно, планирует ли администрация проводить исследование пассажиропотоков.