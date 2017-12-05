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В Уфе перекроют движение на двух участках дорог до 29 декабря

5 декабря 2017, 13:54
Работы по реконструкции будут проводиться в Демском районе.

Улицы Магистральная и Мусы Джалиля будут перекрыты до 29 декабря текущего года, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничивать движение будут от улицы Мусы Джалиля до Новороссийской с 09:00 до 17:00 по половине проезжей части на четной стороне и с 17:00 до 09:00 по всей проезжей части. Автобусы во время полного перекрытия будут объезжать закрытый участок по улицам Правды и Новороссийской.

Участок от улицы Джалиля от перекрестка с Магистральной до жилого дома №42 по Магистральной будет закрыт до 29 декабря полностью. Ограничение движения связано с реконструкцией теплосети.

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#Новости#Злата Зукович#Город
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