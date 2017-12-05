В Уфе перекроют движение на двух участках дорог до 29 декабря

Ограничивать движение будут от улицы Мусы Джалиля до Новороссийской с 09:00 до 17:00 по половине проезжей части на четной стороне и с 17:00 до 09:00 по всей проезжей части. Автобусы во время полного перекрытия будут объезжать закрытый участок по улицам Правды и Новороссийской.