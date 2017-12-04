В Уфе перекроют движение транспорта по улице Чернышевского

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Движение транспорта будет перекрыто 5 декабря.
В Уфе завтра, 5 декабря, частично перекроют движение транспорта по улице Чернышевского, сообщили в администрации Уфы. Это связано с тем, что МУП Уфимские инженерные сети будет проводить технологические работы. Движение транспорта будет перекрыто на проезжей части по улице Чернышевского вблизи перекрестка с улицей Ленина, (напротив ж/д Ленина, 44/46) – сужен проезд.
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