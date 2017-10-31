Трассу «Уфа-Аэропорт» частично перекроют

Движение будет перекрыто в ночное время

В районе микрорайона «Спутник» Кировского района Уфы частично перекроют движение автомобилей по трассе «Уфа-Аэропорт» из-за монтажа части надземного пешеходного перехода.

Движение транспорта будет закрыто 3 ноября в период с 00-00 часов до 06-00 часов по направлению движения Уфа-Аэропорт и 8 ноября 2017г. по направлению движения Аэропорт-Уфа в период с 00-00 часов до 06-00 часов.