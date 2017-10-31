Трассу «Уфа-Аэропорт» частично перекроют
Сегодня, 10:14ГородРита РасулеваФото: Пресс-служба администрации Уфы
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Движение будет перекрыто в ночное время
В районе микрорайона «Спутник» Кировского района Уфы частично перекроют движение автомобилей по трассе «Уфа-Аэропорт» из-за монтажа части надземного пешеходного перехода.
Движение транспорта будет закрыто 3 ноября в период с 00-00 часов до 06-00 часов по направлению движения Уфа-Аэропорт и 8 ноября 2017г. по направлению движения Аэропорт-Уфа в период с 00-00 часов до 06-00 часов.
Длина пролетного строения надземного перехода составит 58 метров. Уже готовы фундаменты надземного пешеходного перехода, на участок завезен весь необходимый объем металлоконструкций и строительных материалов, построены переходно-скоростные полосы. В настоящее время рабочие собирают пролетное строение перехода.
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