В Уфе на 4 дня перекроют движение на Аксакова

В связи с проведением инженерных работ.

В Уфе на 4 дня – с 21.00 10 ноября и до 08.00 14 ноября будет перекрыта улица Аксакова – от пересечения с Чернышевского до здания №73 по Аксакова, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Связано это с проведением работ на инженерных сетях. Объехать участок можно будет по Коммунистической, Мажита Гафури и Чернышевского.