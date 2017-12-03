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"Уфа" с крупным счетом обыграла "Амкар"

3 декабря 2017, 18:50
3:0 - счет матча на домашнем стадионе.

Сегодня, 3 декабря, "Уфа" играла свой последний домашний матч в этом году, соперник - ФК "Амкар". Болельщиков на стадионе встречал Дед Мороз со Снегурочками, музыка и разные активности.

За удачный удар мячом можно было получить блокнот с автографом футболиста "Уфы".

Погода зимняя, но это не помешало болельщикам полноценно болеть за свою команду. На трибунах кроме обычных фан-секторов можно было увидеть болельщиков из Уфимского нефтяного университета. Они пришли с флагами УГНТУ.

За первые 15 минут "Амкар" заработал три угловых, но разыграл их не очень удачно. Уфимцы запомнились в первом тайме красивой атакой, в которой Дмитрий Стоцкий пробил через себя. Удар пришелся чуть выше левого верхнего угла ворот.

На перерыв команды ушли без забитых голов. Зато второй тайм порадовал зрителей. Сначала уфимцы на 53 минуте разыграли штрафной удар, и Слай головой забил гол и открыл счет.

Игра раскрылась. Длинный пас в свободную зону Слай использовал на все сто, он обыграл вратаря и закрутил мяч в пустые ворота. 2:0 - на 69 минуте.

А вышедший на замену Иван Обляков с передачи все того же Слая забил третий мяч, установив за 10 минут до конца основного времени окончательный счет.

3:0 - "Уфа" крупно обыграла "Амкар ".

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