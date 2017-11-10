На матче ФК «Уфа» будут бесплатно угощать горячим чаем и кашей

Вход на поединок для всех будет абсолютно бесплатный.

В воскресенье, 19 ноября, на стадионе «Нефтяник» в 13:00 пройдет матч футбольных клубов «Уфа» и «Урал». Вход свободный абсолютно для всех. Всех гостей будут угощать горячим чаем и кашей, сообщили в пресс-службе клуба.