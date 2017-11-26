Тренер ФК «Уфа» объяснил проигрыш команды в Грозном ошибками
Вчера, 25 ноября, футбольный клуб «Уфа» проиграл матч чеченскому клубу «Ахмат» на поле в Грозном. Встреча закончилась счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
В конце первого тайма чеченские легионеры Одисе Роши и Фелипе Сампайо забили первый гол в ворота уфимцев, причем последний пробил головой мяч в ближний угол ворот.
Во втором тайме коренной ахматовец Магомед Митришев пробил штрафной удар Исмаэлу, который сначала попал в ближнюю штангу, но отскочивший головой мяч дослал в ворота уфимцев Лео. Как метко отметил кто-то из комментаторов, чеченская команда много работала головой.
На 87-й минуте игры уфимец Иван Обляков смог отыграть один гол, качественно пробив со стандарта.
- Сложный матч, обидно, что пропустили гол в концовке первого тайма. Матч начали неплохо, были конструктивные атакующие действия. Во втором тайме, к сожалению, ошиблись, что привело ко второму голу в наши ворота. После этого были возможности, чтобы раньше вернуться в игру, сократив счёт. Даже после того, как забили один ответный мяч в концовке, были возможности сравнять счёт и увезти ничью. Не смогли. Естественно, расстроены поражением, которого могли избежать, - отметил тренер ФК «Уфа» Сергей Семак. - Не понравилось, что долго привыкали к полю и в плане атакующих действий сыграли ниже наших способностей.