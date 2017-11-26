Тренер ФК «Уфа» объяснил проигрыш команды в Грозном ошибками

Сергей Семак заявил, что ему не понравилось, как долго уфимские игроки привыкали к полю в Грозном.

Вчера, 25 ноября, футбольный клуб «Уфа» проиграл матч чеченскому клубу «Ахмат» на поле в Грозном. Встреча закончилась счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В конце первого тайма чеченские легионеры Одисе Роши и Фелипе Сампайо забили первый гол в ворота уфимцев, причем последний пробил головой мяч в ближний угол ворот.

Во втором тайме коренной ахматовец Магомед Митришев пробил штрафной удар Исмаэлу, который сначала попал в ближнюю штангу, но отскочивший головой мяч дослал в ворота уфимцев Лео. Как метко отметил кто-то из комментаторов, чеченская команда много работала головой.

На 87-й минуте игры уфимец Иван Обляков смог отыграть один гол, качественно пробив со стандарта.

Видео Видео: Матч ТВ