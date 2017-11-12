ФК «Уфа» выиграл на Кипре турнир Korantina Homes Cup 2017

В коммерческом турнире уфимский клуб боролся с двумя кипрскими командами.

Футбольный клуб «Уфа» на учебно-тренировочном сборе на Кипре принял участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017. За приз турнира уфимцы боролись с двумя кипрскими командами и обе встречи выиграли.

10 ноября «Уфа» обыграла ФК «АЕЛ» из Лимасола, третью команду в чемпионате Кипра – 3:2. Голы в составе «Уфы» забили Кэтелин Карп, Кехинде Фатаи и игрок «молодежки» Вячеслав Журавлев.

11 ноября уфимцы победили с крупным счетом хозяев турнира ФК «Пафос» - 3:0. Дмитрий Сысуев, Исламнур Абдулавов (с пенальти) и Веролюб Салатич - авторы забитых голов.

Судя по снимку, сделанному после церемонии награждения, уфимский клуб выиграл 25 тысяч евро призовых.