Ирек Ялалов поздравил уфимцев с Днем народного единства

Уверен, что каждому из нас, кто живет на нашей благодатной земле, небезразлична ее судьба. А значит, у всех нас есть общая и главная задача – работать на развитие всех сфер жизни нашего родного края, сделать жизнь наших граждан достойной и обеспеченной.