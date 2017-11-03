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В Буздякском районе Башкирии построили дорогу за 97,5 миллиона

3 ноября 2017, 16:57
В Буздякском районе Башкирии сегодня открыта подъездная дорога к селу Идяшбаш. На строительство было потрачено 97,5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе минсельхоза республики, данный населенный пункт является одним из самых отдаленных – он находится в 60 км от райцентра. В период межсезонья эта дорога становилась труднопроходимой и создавала сложности для проезда легкового транспорта. А главное – для ежедневного подвоза детей в школу в село Сабаево, которое находится в 10 км от села Идяшбаш.

- Новая дорога, протяженностью 3,6 км, построена в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», ее строительство началось в 2016 году, - уточняется в сообщении.

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