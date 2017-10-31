Для жителей одного из районов Башкирии построили асфальтированную дорогу

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Новая дорога позволит, в первую очередь, осуществлять безопасную перевозку детей до школы, находящейся в соседнем селе.
28 октября прошло торжественное открытие проезда к деревне Кузьминовка Стерлитамакского района, сообщили в пресс-службе госкомстроя республики. Сейчас асфальтированная дорога длиной 5,6 километров соединяет соседствующие населенные пункты Кузьминовка и Чуртан, которые находятся в 40 километрах от Стерлитамака.
В Кузьминовке проживает более 290 человек, в Чуртане – 540. Дорогу построили в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017».
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