Башкирия предложила Газпрому построить с китайцами СП на сотни миллиардов

- Республика в своё время потребляла 20 млрд куб м газа ежегодно. Сейчас потребляет 15 млрд кубометров. Значит, 5 млрд кубометров можно использовать на другие цели, - пояснил Рустэм Хамитов. - Мы предложили осуществить глубокую переработку газа для того, чтобы получать у нас уже готовые пластмассы, полимерные изделия и т.д. Такой вариант мы искали несколько лет, нашли в Китае производство, которое позволяет из газа сразу получать полиэтилен. Сложное, дорогое, но нужное и окупаемое производство. С таким предложением мы обратились к Алексею Борисовичу и нашли поддержку. Сейчас этот проект будет прорабатываться. Он очень дорогой, масштабный, глобальный, стоимостью несколько миллиардов долларов. Это больше сотни миллиардов рублей.