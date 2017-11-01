В Уфе большая часть транспорта не использует газ - Сергей Храмов

Экологичный вид транспорта в городе пока применяют очень немногие.

На сегодня в Уфе на газовом топливе работает лишь 12 % транспортных средств дорожно-коммунальных служб и около 27 % автобусов. Информацию о транспорте, работающем на газе, озвучил сегодня на депутатских слушаниях начальник профильного управления мэрии Сергей Храмов.

- Большая часть транспортных средств дорожно-коммунальных служб и автобусов работает на дизельном топливе, - пояснил он. - Перевод данных категорий транспортных средств на газ является нецелесообразным как по причине технической невозможности, так и потому, что приобретаемый перевозчиками транспорт на дизельном топливе соответствует экологическому классу Евро-4.