Сегодня «Уфа» сыграет с казанским «Рубином» - прогнозы и интриги матча

- «Уфа» отдыхала, а «Рубин» играл на Кубок, да ещё и уступил «Крыльям», - пояснил Егор Титов. - Какие-то системные проблемы есть у казанцев. Казалось, придёт Бердыев и сразу же всё наладит, команда начнёт исправно набирать очки, а этого не произошло. Игроки вроде бы хорошего класса, но есть ощущение, что это не команда Бердыева. От многих он бы отказался, если бы была возможность, а приобрёл бы других исполнителей. Возможно, после зимнего трансферного окна казанцы заиграют так, как от них многие ждут.