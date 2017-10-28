Голкипер ФК «Уфа» Александр Беленов женился

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Футбольный клуб поздравил его с этим знаменательным событием.
В пятницу, 27 октября, после плановой тренировки голкипер ФК «Уфа» Александр Беленов и его невеста Татьяна официально оформили отношения. Регистрация прошла в ЗАГСе Советского района Уфы. Коллеги поздравили Александра с этим важным событием. Текст поздравления опубликован на официальном сайте клуба:
- Футбольный клуб «Уфа» искренне поздравляет молодоженов с этим важнейшим событием! Желаем вам всего самого наилучшего, чтобы в вашей семье царили любовь, мир и согласие.
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