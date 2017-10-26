Футбольный клуб «Уфа» обнародовал клип «Салават, не отставай!»
Сегодня, 16:16СпортРазиф АбдуллинФото: Youtube.com
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Автор клипа Ильнур Юламанов известен тем, что его хит «Председатель сельсовета» набрал в Youtube более 16,5 миллионов просмотров.
Футбольный клуб «Уфа» сегодня наконец-то представил широкой публике видеоклип, о котором было много споров.
- Наш активный болельщик, известный автор и исполнитель нашумевших хитов Ильнур Юламанов презентует свою новую композицию «Салават, не отставай!», - сообщили в клубе. - Режиссер – Батыр Галимов. В главной роли - участница конкурса «Мисс ФК «Уфа-2017» и активистка Женского сектора ФК «Уфа» Алена Гаврюшина.
Сам клип на стадии подготовки вызвал бурную дискуссию в социальных сетях. Отдельные его куски стали доступны и вызвали неоднозначную реакцию. Говорили, что это самый дорогой клип в истории, сделанный в Уфе.
Теперь у каждого есть возможность убедиться, насколько клип интересно и хорошо сделан.
Клип вызвал споры еще до его публикации.Видео
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Видео: fcufa.pro
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