В Башкирии вдоль дорог появились необычные дорожные указатели с критикой

По дороге, ведущей из села Акбердино в сторону города Уфы, появились самодельные таблички, содержащие критику состояния проезжей части.
Как сообщили очевидцы в группе БашДТП, они уже видели таблички с надписями «Плачу налоги, езжу по убитой дороге», «Внимание, люди, тут яма».
Авторы табличек пока неизвестны. Тем временем пользователи соцсетей поддержали необычную акцию и даже стали подсказывать, какие дороги в регионе тоже достойны участия в подобной акции.
Некоторые даже изъявили желание сами установить подобные таблички. Воплотят ли они свои намерения в жизнь, покажет время.