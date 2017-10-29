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В Башкирии вдоль дорог появились необычные дорожные указатели с критикой

29 октября 2017, 12:59
Жители республики поддержали такой почин в соцсетях.

По дороге, ведущей из села Акбердино в сторону города Уфы, появились самодельные таблички, содержащие критику состояния проезжей части.

Как сообщили очевидцы в группе БашДТП, они уже видели таблички с надписями «Плачу налоги, езжу по убитой дороге», «Внимание, люди, тут яма».

Авторы табличек пока неизвестны. Тем временем пользователи соцсетей поддержали необычную акцию и даже стали подсказывать, какие дороги в регионе тоже достойны участия в подобной акции.

Некоторые даже изъявили желание сами установить подобные таблички. Воплотят ли они свои намерения в жизнь, покажет время.

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