Жители Башкирии, обратившиеся в ФСБ из-за дороги, вновь бьют тревогу

По словам сельчан, строители упустили время, когда была хорошая погода, и теперь постоянно отодвигают сроки сдачи объекта.

Жители деревни Калининское Иглинского района Башкирии вновь обратились в редакцию Медиакорсети с жалобой на строителей, занимающихся обустройством дороги, ведущей к их населенному пункту.

- Сил уже никаких нет, обещали закончить к середине октября, а по приедут, день-два поработают и все. Сейчас технику всю увели с дороги. Обещали до 25 октября закончить, потом до 10 ноября, но отсыпка не ведется. Сейчас звонила Иванцову Е.М. (замглавы администрации Иглинского района), он уже говорит, что дорогу будут делать до конца ноября. Но в снег по строительным нормам дорожные работы не ведутся! Уже и в прокуратуру обратились, в ФСБ, - сообщила активист инициативной группы сельчан Татьяна Галанова.

Напомним, данная история стала достоянием гласности примерно месяц назад, когда сельчане обратились в ФСБ России с заявлением на чиновников и дорожников, которые никак не могут закончить дорогу, которая связывает деревню с остальным миром. В непогоду дорога моментально превращается в непролазную топь.

Местные жители предположили, что средства, выделенные на строительство дороги, могли быть расхищены или потрачены на другие цели.

Напомним, на ремонт подъездной дороги к деревне администрация района заключила в этом году с компанией «Башкиравтодор». Его стоимость составила два миллиона рублей. Сроки строительства были установлены с 18 июля по 31 сентября.

Как следует из объяснений руководства подрядной организации, дорожники объясняют задержку сдачи объекта главным образом сложными погодными условиями, повлиявшими на изменение графика работ. Однако сельчане считают такие объяснения несостоятельными, потому что в августе и сентябре, по их мнению, было достаточно погожих дней, чтобы строители могли довести работу до конца.

Глава администрации Иглинского района Гауфан Шайхутдинов считает, что проблем со строительство дороги нет, и все идет по плану.

- Там все идет по плану, работы ведутся, мой заместитель каждый день выезжает на место, ведет постоянный контроль, в ноябре закончим, -пояснил он Медиакорсети.

Отметим, что ранее чиновник обещал исправить ситуацию до конца октября.