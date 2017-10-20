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Стало известно, какие дороги Уфы отремонтируют в 2018 году
Сюжеты:
Протесты в БашкирииБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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Стало известно, какие дороги Уфы отремонтируют в 2018 году

Сегодня, 18:43ОбществоКарина МамаеваФото: tv-rb.ru
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