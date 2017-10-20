Стало известно, какие дороги Уфы отремонтируют в 2018 году

В следующем году продолжатся работы по ремонту дорог.

В 2018 году планируется отремонтировать дороги на многих улицах города. Список озвучил руководитель Управления строительства и ремонта дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Мусалимов на общественных слушаниях по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает ИА «Башинформ».

Ремонт пройдет на таких улицах: Индустриальное шоссе, Свободы, Центральной, Братьев Кадомцевых, Седова, Уфимское шоссе, 50 лет Октября, С. Кувыкина, Комсомольская, Революционная, Блюхера, Орджоникидзе, Шафиева, а также на дорогах Уфа-Шакша-М5 и Уфа-Аэропорт.

Ремонт пройдет и на улицах Адмирала Макарова, Черниковская, 40 лет Октября, Кремлевская, Б. Хмельницкого, Машиностроителей, Победы, Мира, Коммунаров, Т. Янаби, Оренбургская, Бульвар Славы, Фронтовых бригад, Салавата, Чернышевского, К. Абрамовой, Гагарина, Российская, Вокзальная, пр. С. Юлаева, пр. Октября, Кировоградская, Округа Галле, Бабушкина, Конституции, Калинина, Шолохова, Зенцова, Караидельская, Тамбовская, Б. Бикбая, Баландина, Кольцевая, З. Расулева, Борисоглебская.