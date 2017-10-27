В Уфе 200 единиц техники всю ночь убирали снег

Сегодня, 26 октября, мэрия Уфы с утра объявила о полной готовности своих служб к снегопаду, который, по прогнозам синоптиков будет идти весь день. В последующие дни легче не станет, потому что ожидаемое потепление принесет с собой гололедицу на дорогах.