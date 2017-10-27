В Уфе ожидается серьезное ухудшение погодных условий

По прогнозам синоптиков, несколько дней подряд будут снегопад и гололедица.

Сегодня, 27 октября, и в последующие несколько дней на территории Уфы и всей республики синоптики прогнозируют сильные снегопады и гололедицу.

Как сообщил Башгидромет, с сегодняшнего дня на территорию Башкирии совершит нашествие циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя со снегом. Температур воздуха сегодня будет от нуля до минус 5 градусов, а в последующие дни должна быть плюсовая температура.