В Уфе ожидается серьезное ухудшение погодных условий
Сегодня, 09:47ОбществоТатьяна МайороваФото: соцсети
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По прогнозам синоптиков, несколько дней подряд будут снегопад и гололедица.
Сегодня, 27 октября, и в последующие несколько дней на территории Уфы и всей республики синоптики прогнозируют сильные снегопады и гололедицу.
Как сообщил Башгидромет, с сегодняшнего дня на территорию Башкирии совершит нашествие циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя со снегом. Температур воздуха сегодня будет от нуля до минус 5 градусов, а в последующие дни должна быть плюсовая температура.
В таких условиях инспекторы ГИБДД предупредили автомобилистов и пешеходов о сложных условиях на улицах и порекомендовали проявлять повышенное внимание в пути.
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