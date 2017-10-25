Зима близко: мэрия Уфы готова к непогоде, но в травмпунктах аншлаг

- Не стоит спешить с осуждением того факта, что республика не помогла Уфе с приобретением техники. Вероятно, на то были веские причины. Я доверяю словам Ирека Ишмухаметовича о том, что город готов к зиме, - отметил в беседе с корреспондентом Медиакорсети Павел Качкаев, депутат Госдумы РФ от Башкирии, а в прошлом – мэр Уфы и министр ЖКХ региона. – В том, что город будет привлекать для уборки снега технику жилищных и других организаций, я тоже не вижу ничего страшного. В наши времена, в конце 90-х и начале 2000-х годов, когда было туго с бюджетом у Уфы, мы тоже так поступали. И тогда все воспринимали это нормально.