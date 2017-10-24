Ялалов не видит трагедии в том, что город не приобрел зимнюю спецтехнику

Мэр также добавил, что прошлой зимой в период аномальных снегопадов, в городе работали все предприятия жизнеобеспечения и подчеркнул, что "был ли коллапс или нет - это вопрос". В завершении Ялалов в очередной раз попросил журналистов не нагнетать ситуацию, напомнив, насколько открытой для них является мэрия.