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Мигель в Уфе: Мы хотим чуть-чуть поменять понятия о хореографии

21 октября 2017, 14:02
Известный хореограф и режиссер приехал в Уфу, чтобы открыть танцевальный центр.

Сегодня в Уфе открылся танцевальный центр "PROТАНЦЫ Уфа". Он расположен в здании бывшего кинотеатра на площади перед горсоветом. Его построили по франшизе. Год назад такой же центр, правда масштабнее , построили в Москве, и Уфа стала первым региональным центром этого проекта. Второй откроют в Набережных Челнах.

В Уфу на открытие центра приехал креативный продюсер проекта PROТАНЦЫ Мигель. Он передал в чемоданчике большой талмуд (толстую книгу где прописано все до мелочей: как центр должен быть устроен, максимально комфортно для танцоров) и разрезал символическую красную ленту вместе с Анной Смирновой (гендиректором "PROТАНЦЫ Уфа" - прим.ред.).

- Главное для танцора - это комфорт, - несколько раз повторил Мигель. - В одежде, например, важно не чувствовать швов. Проект PROТАНЦЫ - прежде всего образовательный. В Уфе, например, будут обучать таким направлениям, как контемп, джаз-фанк, хип-хоп, со временем - вог. В нем могут обучаться дети от 5 лет, неважно, какого уровня танца они уже достигли.

- Многие дети смотрят проект "Танцы" на ТНТ, - сказала Анна Смирнова. - Они видят там своих кумиров. А теперь они сами со временем могут стать кумирами и попасть на телевидение.

- Мы хотим немного поменять понятия о хореографии, - сказал журналистам Мигель. - Страна раньше была закрыта. Например, вог - о таком направлении в России не знали, хотя ему около 70 лет. Мигель вел себя очень непосредственно, шутил, смеялся, видно было, что здесь он как дома.

- Здесь даже пахнет так, как у нас, - неожиданно признался Александр Никулин, гендиректор "PROТАНЦЫ". Он раскрыл небольшой секрет, в мае будущего года в Москве пройдет большой чемпионат PROТАНЦЫ, и со временем он станет международным проектом.

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#Новости#Танцы#Разиф Абдуллин#Общество
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