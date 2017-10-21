Мигель в Уфе: Мы хотим чуть-чуть поменять понятия о хореографии

- Мы хотим немного поменять понятия о хореографии, - сказал журналистам Мигель. - Страна раньше была закрыта. Например, вог - о таком направлении в России не знали, хотя ему около 70 лет. Мигель вел себя очень непосредственно, шутил, смеялся, видно было, что здесь он как дома.