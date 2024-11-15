mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Танцы

Выбрать дату
2024
Башкирские красавицы опасными танцами покорили Дагестан и соцсети
15 ноября, 09:10
Видео. Зажигательные телочки из Салавата порвали соцсети
12 сентября, 06:44
Танцы в Башкирии взорвали соцсети
24 июля, 14:37
Неистовый танцор разбудил многоэтажку в Башкирии
Плясун проникновенно и шатко танцевал под беспроводную колонку возле скамейки, помахивая розовым пакетом, сообщает Telegram-канал «Видеообзор».
11 июля, 09:28
Школьницы устроили оргию в ПВЗ в Уфе
21 июня, 09:23
2023
На спектакле в Уфе Ляйсан Утяшева не сдержала слез и вспомнила о своей матери
Знаменитая российская гимнастка призналась, что на концерте в Уфе ощутила присутствие мамы.
10 ноября 2023, 08:25
2020
«Когда смотришь, хочется жить». Радий Хабиров рассказал, кем гордится в Башкирии
23 декабря 2020, 04:11
2019
Башкирский танец исполнили на пилоне
27 октября 2019, 11:58
2018
Танцы на льду от уфимской ice-girl Ульяны Тригубчак
25 августа 2018, 06:10
Ансамбль имени Файзи Гаскарова из Башкирии поедет на гастроли в Бразилию
28 апреля 2018, 09:08
В Уфе афробашкир подготовит танцы для Рустэма Хамитова
19 апреля 2018, 16:51
2017
Брат Ивана Дорна пришел на кастинг шоу «ТАНЦЫ» в Уфе
20 сентября 2017, 09:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика