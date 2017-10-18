В Уфу на открытие танцевального центра приедет Мигель

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Центр «PROТАНЦЫ. Уфа» откроют в эту субботу.
Известный участник жюри шоу «Танцы» Мигель приедет в Уфу как со-основатель и креативный продюсер танцевального центра «PROТАНЦЫ». Он будет участвовать в открытии первого танцевального центра в Башкирии «PROТАНЦЫ. Уфа».
Открытие состоится 21 октября в 11:30 в танцевальном центре, по адресу: г. Уфа, пр. Октября 79/1.
Как сообщили организаторы, там можно будет увидеть выступления и открытые классы участников шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ.
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