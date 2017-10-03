На ремонт трассы М-5 под Уфой добавят 237,22 миллиона

Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства назначило на 26 октября аукцион по отбору подрядчика ремонта автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы на участке от 1466 до 1480 км. (2 пусковой комплекс). Этот участок находится слева от поселка Лебяжий в Уфимском районе. Подрядчику к 15 декабря этого года необходимо завершить ремонт участка дороги протяженностью 11,37 км. Финансировать контракт будет федеральный бюджет. В контракте оговаривается, что во время строительных работ должны быть установлены видеокамеры, которые будут транслировать фон строительства в реальном времени.