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На ремонт трассы М-5 под Уфой добавят 237,22 миллиона

3 октября 2017, 13:12
Завершить ремонтные работы необходимо до 15 декабря.

Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства назначило на 26 октября аукцион по отбору подрядчика ремонта автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы на участке от 1466 до 1480 км. (2 пусковой комплекс). Этот участок находится слева от поселка Лебяжий в Уфимском районе. Подрядчику к 15 декабря этого года необходимо завершить ремонт участка дороги протяженностью 11,37 км. Финансировать контракт будет федеральный бюджет. В контракте оговаривается, что во время строительных работ должны быть установлены видеокамеры, которые будут транслировать фон строительства в реальном времени.

Отметим, что мост на этом участке дороги реконструировала челябинская компания «Уралмостострой».

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