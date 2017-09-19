В мэрии Уфы рассказали о ремонте дорог в центре города

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В настоящее время также ведется ремонт дорог на ул. Губайдуллина, Зорге, Большой Гражданской, Бессонова и на проспекте Салавата Юлаева.
Как рассказали в мэрии Уфы, ремонт идет на улице Подводника Родионова от участка от улицы Революционной до улицы Кирова.
Сотрудники БашРТС здесь меняют трубу теплотрассы. Сообщается, что на участке уложен выравнивающий слой асфальта, появились новые бордюры, заасфальтировано 700 метров тротуара.
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