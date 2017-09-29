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В Уфе пропала, ушла в гости и не вернулась 75-летняя бабушка

29 сентября 2017, 17:14
Бабушка ушла в гости, не предупредив родных. Но её нет ни дома, ни в гостях. Родные бьют тревогу.

Родные 75-летней Марзии Сафиной из Уфы весь день разыскивают свою бабушку. Сегодня рано утром в 09.00 часов она вышла из дома в Сипайлово, в районе остановки «Матрица», и отправилась в гости в район Телецентра. При этом родных она не предупредила.

- Бабушка у нас плохой памятью не страдает, вполне самостоятельная. Единственное, она никогда не предупреждает, если выходит куда-то. Сейчас полиция приняла у нас заявление, начали поиски с микрорайона Сипайлово. Надеемся, что с ней все хорошо, - рассказал нам сын женщины Рамиль Наильевич.

Рост около 155 см, худенькая. Родные опасаются, что она могла где-нибудь заблудиться, так как город плохо знает. В больницах ее нет. Если кто-то видел и знает о её местоположении, просим сообщить по телефону 8-917-042-44-11, или 02.

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