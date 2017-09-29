В Уфе пропала, ушла в гости и не вернулась 75-летняя бабушка

Родные 75-летней Марзии Сафиной из Уфы весь день разыскивают свою бабушку. Сегодня рано утром в 09.00 часов она вышла из дома в Сипайлово, в районе остановки «Матрица», и отправилась в гости в район Телецентра. При этом родных она не предупредила.