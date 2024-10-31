Поисковый отряд

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2024
Заключенный из Башкирии пропал на СВО
31 октября, 07:00
В Уфе ищут пропавшую девушку
28 июня, 07:06
Внук искал ночью своего дела в болотах Башкирии
21 июня, 06:18
Пропавшие в Башкирии девочки найдены живыми
3 июня, 13:30
Подробности поиска пропавших подростков рассказал Глава госкомитета Башкирии по ЧС
Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе Кирилл Первов рассказал о работе по поиску подростков.
26 апреля, 15:17
В Башкирии за сутки пропало пять человек
25 апреля, 07:01
Волонтерская организация в Башкирии оказалась втянута в мошенническую схему
Неизвестные начали распространять информацию о денежном сборе для участников поисков, сообщили в организации.
2 апреля, 09:40
2023
В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за пропажи 17-летнего подростка
Подросток 30 мая вышел из дома в селе Новобелокатай с тех пор его местонахождение остается неизвестным, сообщили в пресс-службе СК РБ.
5 июня 2023, 15:47
2020
Волонтеры рассказали, что в Башкирии нашли сразу троих пропавших мужчин
2 февраля 2020, 11:20
2017
В Уфе пропала, ушла в гости и не вернулась 75-летняя бабушка
29 сентября 2017, 12:14
В Башкирии при странных обстоятельствах пропала 55-летняя женщина
26 сентября 2017, 10:43

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