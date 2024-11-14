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Пропавший без вести

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2024
Поиски пропавшего подростка свернули в Уфе
14 ноября, 08:02
2023
Число пропавших без вести людей в Башкирии растёт
На сайте ЕМИСС были опубликованы данные МВД России, свидетельствующие о резком увеличении числа пропавших без вести людей в Башкирии
7 ноября 2023, 10:47
2020
В Башкирии нашли пропавшую в горах туристку
7 января 2020, 09:41
2019
Следователи Башкирии продолжают искать пропавшего мужчину с детьми
Пока результатов, к сожалению, нет.
16 ноября 2019, 06:49
В Башкирии сообщили, что Земфира Муртазина (Ахматянова) найдена
11 ноября 2019, 16:30
В Уфе пропал отец и его двое малолетних сыновей
В настоящий момент все трое объявлены в розыск.
28 октября 2019, 07:31
Пропавший в Башкирии 13-летний подросток найден
2 мая 2019, 11:38
2017
Пропавший неделю назад уфимец найден мертвым
Неделю назад рано утром он ушел из больницы в неизвестном направлении.
6 октября 2017, 11:10
В Уфе пропала, ушла в гости и не вернулась 75-летняя бабушка
29 сентября 2017, 12:14
В Башкирии пропавшая неделю назад мать двоих детей найдена мертвой
У погибшей Ольги осталось двое маленьких детей.
28 сентября 2017, 12:54

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