В Башкирии осудили водителя грузовика, виновного в смерти ребенка

Напомним, мужчина ехал по трассе на грузовике «Freightliner». Около села Зирган водитель не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем марки «Лада Калина». В результате аварии погиб 11-летний ребенок, который находился на пассажирском сидении легковушки. Его 60-летний дедушка был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.