В Башкирии осудили водителя грузовика, виновного в смерти ребенка

Мелеузовский суд вынес приговор 50-летнему виновнику в смертельной аварии. Житель Оренбургской области в июле этого года устроил жуткое ДТП.
Напомним, мужчина ехал по трассе на грузовике «Freightliner». Около села Зирган водитель не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем марки «Лада Калина». В результате аварии погиб 11-летний ребенок, который находился на пассажирском сидении легковушки. Его 60-летний дедушка был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Водитель грузовика полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 2 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права управления транспортными средствами на 3 года.