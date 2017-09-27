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В Башкирии осудили водителя грузовика, виновного в смерти ребенка

27 сентября 2017, 16:24
В жуткой аварии около села Зирган летом этого года погиб 11-летний ребенок.

Мелеузовский суд вынес приговор 50-летнему виновнику в смертельной аварии. Житель Оренбургской области в июле этого года устроил жуткое ДТП.

Напомним, мужчина ехал по трассе на грузовике «Freightliner». Около села Зирган водитель не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем марки «Лада Калина». В результате аварии погиб 11-летний ребенок, который находился на пассажирском сидении легковушки. Его 60-летний дедушка был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 2 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права управления транспортными средствами на 3 года.

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